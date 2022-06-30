استذكار شهداء شهر حزيران في منبج وكوباني وعامودا

وتجمع العشرات من أهالي ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو اليوم في مزار الشهيد إسماعيل للمشاركة في مراسم استذكار 8 شهداء استشهدوا في شهر حزيران خلال أعوام وأماكن مختلفة.

وحضر مراسم الاستذكار العشرات من أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعشرات من أقارب وذوي الشهداء، وبدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

تلاها إلقاء كلمة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء لناحية عامودا شيلان سليمان استذكرت من خلالها شهداء شهر حزيران وجميع شهداء الحرية، وقالت:" اليوم جميعنا نعلم بأنه لولا تضحيات الشهداء لما تمكنا من الوصول إلى الحرية، وجميعنا على ثقة تامة بأنه لا وصول للنصر إلا عبر طريق الشهادة".

أكدت شيلان سليمان في ختام كلمتها "علينا نحن كعوائل الشهداء والوطنيين السير على دربهم وحماية المكتسبات التي تحققت بدمائهم إلى النهاية".

واختتمت المراسم بقراءة وثائق الشهداء، وتسليمها لذويهم وسط هتافات تمجد وتخلد تضحيات الشهداء من قبل المشاركين.

منبج

وفي منبج أشعلت الشموع على أضرحة الشهداء، و شارك في الاستذكار أعضاء مجلس عوائل الشهداء ،وأهالي مدينة منبج ،وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، وذلك في مزار الشهداء جنوب المدينة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، توجه المشاركون إلى أضرحة الشهداء وأشعلوا الشموع تخليداً لذكراهم.

كوباني

استذكر المئات من أهالي مدينة كوباني 213 شهيداً من شهداء شهر حزيران في مزار الشهيدة دجلة.

وتوجه المئات من أهالي مدينة كوباني إلى مزار الشهيدة دجلة في مدينة كوباني لاستذكار شهداء شهر حزيران.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لأكاديمية الشهيدة أمكيهان جودي بمدينة كوباني سليمان سليمان الذي أشار إلى عظمة تضحيات الشهداء في سبيل نيل الشعب الكردي لحريته مشيداً بتضحية الشهيدة زيلان عندما أقدمت على عمليتها الفدائية.

وعاهد على السير على خطا الشهداء وحماية المكتسبات التي تحققت بفضل تضحياتهم.

وبعدها توجه الحضور لإيقاد الشموع على أضرحة الشهداء.

(كروب/سـ)

ANHA