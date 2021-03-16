استذكار شهداء شهر آذار في تربه سبيه وقامشلو

المراسم أقيمت، من قبل مجلس عوائل الشهداء، وأقيمت في صالة السياحي بناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو، وحضرها المئات من الأهالي وذوي الشهداء.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، بعدها قام ذوو الشهداء بإشعال الشموع ووضع آكاليل الورد إلى جانب وثائق الشهداء، ثم عرض سنفزيون يجسد تضحيات الشهداء ونضالهم، وعن شهداء مجزرة حلبجة.

ثم ألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي أنور مسلم، كلمة أشار من خلالها إلى أن شعوب المنطقة تعرضت لكافة أنواع القتل والتهجير، فقط لأنها طالبت بحريتها".

واستذكر مسلم مجزرة حلبجة، وقال "إن ما شهدته مدينة حلبجة على يد النظام البعثي يكررها الآن حزب العدالة والتنمية في باكور كردستان، وسط صمت دولي وإقليمي".

ثم قرئت وثائق الشهداء وتم تسليمها لذويهم.

والشهداء هم "أحمد الحبيب الاسم الحركي شورش قامشلو، وصابر العزبة الاسم الحركي صابر، وتوفيق عمر الاسم الحركي كادوس، ونوروز نجم الدين الاسم الحركي نوروز، ومحمود الدهوي الاسم الحركي محمود، وكمال حاجي الاسم الحركي غمكين، ونجم الدين مصطو الاسم الحركي رامان، وآزاد سليمان الاسم الحركي غمكين، وستيرة عمر الاسم الحركي بيمان ديرسم، وتوما صوما الاسم الحركي شرفان تربه سبيه، ودارا محمد الاسم الحركي خالد تربه سبيه، وديار محمد الاسم الحركي جكشين تربه سبيه، وراشد الحبيب الاسم الحركي رشو تربه سبيه".

وفي مدينة قامشلو، استذكر اليوم مجلس عوائل الشهداء 94 شهيدًا من شهداء آذار استشهدوا في مناطق وتواريخ مختلفة.

المراسم أقيمت في مزار الشهيد دليل صاروخان بمدينة قامشلو، بمشاركة أسر الشهداء وأهالي المدينة وأعضاء المؤسسات، حاملين صور وأعلام الشهداء.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلا ذلك إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، حسن عبيد، الذي تحدث عن دور الشهداء وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن وطنهم.

وأضاف عبيد "لا توجد كلمات يمكن أن تصف مكانة الشهداء الذين قدموا شبابهم بدون تردد من أجل الوطن، لذا يقع على عاتقنا السير على خطا الشهداء لتحقيق غاياتهم التي استشهدوا من أجلها".

تلا ذلك تقديم وثائق الشهداء من قبل مجلس عوائل الشهداء إلى ذويهم.

( ر ر/ م ح)

ANHA