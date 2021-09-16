استذكار شهداء شهر آب وأيلول في ريف دير الزور الشرقي

وحضر الاستذكار ممثلون وممثلات عن المجلس المدني والمجالس والمؤسسات المحلية في الريف الشرقي، بالإضافة إلى ذوي الشهداء والأهالي.

وبدأ الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم ألقيت عدة كلمات، استهلها الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء، عبد الغني اللوحى، تحدث خلالها عن الشهداء وذكر تضحياتهم، وقال إن "الشهيد حي لا يموت، وإن الله أعد للشهداء منزلة عالية في الجنة، وكرّمهم على غيرهم من العالمين".

لافتاً إلى أن الشهداء ضحوا بأرواحهم؛ في سبيل الحرية والعيش الكريم، وأنهم من أعظم المقدسات التي يجب أن تبقى ذكراهم حاضرة ودائمة.

ثم تحدث شملان الشملان باسم مجلس دير الزور العسكري، وأشار إلى أن "الشهداء هم من رسموا لنا طريق الأمل، ونستمد قوانا من تضحياتهم التي تصنع لنا المجد"، وزاد: "إننا نعاهدكم بالسير على خطا الشهداء حتى بلوغ الحرية والحياة الحرة الكريمة".

وألقى رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في دير الزور، محمد الشعبان، كلمة تحدث فيها عن أهمية الشهادة ، وقال: "إننا نقف إجلالاً وإكراماً لكل الشهداء الذين قضوا، لنحيا نحن بأمن وأمان"، ومضى مضيفاً أن "الشهداء هم أصحاب الهامات العالية، والشعلة التي تنير طريقنا حتى الوصول إلى حياة مستقرة، في وطن يجمع كل الأطياف والوصول إلى سوريا تعددية لا مركزية".

والشهداء الذين استذكروا هم كل من: شعبان محمد الزايد ويوسف سوادي الفريح ومصطفى ملوح الدرام ونسيم صالح الدودة وعبد ريكان الصالح وعبد الكريم الصالح ومحمد سعيد الحنظل وتركي عز الدين العوض وعلي حامد الجدعة.

وفي ختام الاستذكار؛ أشعلت الشموع أمام وثائق الشهداء من قبل ذويهم.

(ث ع/ س ر)

ANHA