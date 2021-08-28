استذكار شهداء شهر آب في ناحية تربه سبيه

بحضور أسر الشهداء وممثلين من المجالس العسكرية والمدنية استذكر مجلس عوائل الشهداء في تربه سبيه 18 شهيداً، استشهدوا في أعوام وأماكن مختلفة خلال شهر آب، وذلك في صالة السياحي شمال الناحية.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، تزامناً مع إشعال الشموع ووضع الورود أمام صور الشهداء من قبل ذويهم.

وبعدها ألقت الإدارية في مجلس ناحية تربه سبيه، ميديا خليل، كلمةً أشارت من خلالها إلى "عظمة قيمة الشهادة والشهداء التي استطاعت مناطق شمال وشرق سوريا من خلالها بناء إدارة ديمقراطية مشتركة وهزيمة مرتزقة داعش".

وتابعت ميديا خليل بالقول إن "الاحتلال التركي يحاول وبكافة الطرق ضرب أي مشروع ديمقراطي متمثل بأخوة الشعوب في المنطقة، وما قصفه المتكرر على مناطق شمال وشرق سوريا وباشور وشنكال إلا تأكيد على ذلك". وطالبت أبناء شعب شمال وشرق سوريا بالتكاتف والتلاحم ضد هجمات الاحتلال التركي.

فيما شددت في ختام حديثها على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه محاولات تركيا في إبادة شعوب المنطقة.

تلاه عرض سنفزيون عرض فيه صور شهداء شهر آب، واختتمت مراسم الاستذكار بقراءة وثائق الشهادة وتسليمها لذويهم.

(ر ر / آ)

ANHA