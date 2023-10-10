استذكار شهداء قوى الأمن الداخلي في ديرك والدرباسية

وتجمع العشرات من أعضاء حركة المرأة الشابة والأهالي أمام كومين الشهيدة سوزدار في مدينة ديرك، لاستذكار الشهداء الـ 29 الذين استشهدوا جراء القصف التركي لأكاديمية الشهيدة نسرين في قرية حمزة بك التابعة لمدينة ديرك.

و بدأ الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت شيرين عمر والدة الشهيد فرهاد ديرك كلمة قالت فيها: " لقد تخرج شهداؤنا برتبة الشهادة من أكاديمية الشهيدة نسرين وهذا شرف لنا، و ليعلم العدو بأن إرادتنا قوية و لن تضعف لأننا نسير على نهج هؤلاء الشهداء والقائد عبدالله أوجلان ".

و تابعت: "سنقاوم ونناضل وننتقم لشهدائنا الأبرار و نعاهدهم على السير على نهجهم حتى تحقيق السلام".

و اختتمت الفعالية بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء "الشهداء خالدون".

وفي ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة استذكرت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة, 29 شهيداً من أعضاء قوات مكافحة المخدرات، الذين استشهدوا خلال قصف دولة الاحتلال التركي بالطائرات الحربية ريف ناحية ديريك في الـ 8 من تشرين الأول الجاري.

وتجمع العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة والمؤسسات والمجالس في ساحة السوق المركزي وسط الناحية، وأشعلوا الشموع استذكاراً للشهداء.

من ثم قرئ بيان من قبل الإدارية في حركة الشبيبة الثورية في ناحية الدرباسية اليزا حسو، استنكرت فيه هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا واستهداف البنى التحتية الذي أدى إلى استشهاد العديد من المواطنين.

وأضاف البيان: " أدى استهداف أكاديمية قوات مكافحة المخدرات إلى استشهاد 29 عضواً وإصابة 28 آخرين، وهي جريمة تضاف إلى جرائم دولة الاحتلال التركي اللاإنسانية التي ترتكبها بحق أهالي شمال وشرق سوريا، وتهدف هذه الهجمات إلى إفشال ثورة 19 تموز والقضاء على مكتسباتها.

واختتم البيان: " نحن كحركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة نعاهد على البقاء في الساحات والمضي على خطى الشهداء حتى تحقيق النصر.

(كروب/ك)