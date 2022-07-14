استذكار شهداء مقاومة 14 تموز في كوباني

عقد الاجتماع في مدرسة حي كانية كردان بمدينة كوباني بحضور العشرات من الأهالي.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات محمد محمود الذي رحب بالحضور وأشار من خلالها إلى أهمية هذا اليوم والتضحية التي قام بها شهداء 14 تموز.

ومن ثم تم عرض سينفزيون عن نضال شهداء مقاومة السجون الأربعة في 14 تموز عام 1982.

هذا وفي 14 تموز 1982، أعلن محمد خيري دورموش البدء بصيام الموت العظيم في السجن لإنهاء التعذيب والقمع والأفعال السيئة التي ترتكبها الفاشية التركية في السجون التركية، ولمنح حق الدفاع عن النفس بحرية، بعد ذلك، حصلت مجموعة من رفاقه على حق التحدث وأعلنوا أنهم سينضمون إلى هذه الفعالية، حيث قدم نضال حرية الشعب الكردي خلال صيام الموت في 14 تموز أربعة من شخصياته.

(م ع /سـ)

ANHA