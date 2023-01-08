استذكار شهداء مجزرتي باريس في الطبقة وحلب والتأكيد على مواصلة النضال والكفاح

عشية الذكرى السنوية العاشرة لمجزرة باريس الأولى التي ارتكبت في العاصمة الفرنسية باريس، في 9 كانون الثاني 2013 بحق المناضلات والناشطات الكرديات الثلاثة (ساكينة جانسيز، وفيدان دوغان، وليلى شايلمز) نظم مكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة، اليوم ، مراسم استذكار للشهيدات الثلاث بالإضافة لشهداء مجزرة باريس الثانية.

وحضر مراسم الاستذكار العشرات من الأهالي، وأعضاء مجلس عوائل الشهداء وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، وحزب سوريا المستقبل.

بعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الناطقة باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة، نعيمة الأسود، كلمة قالت فيها:

"نقف في الذكرى العاشرة لاستشهاد واحدة من أعظم النساء اللواتي عرفهن القرن الواحد والعشرين، مناضلة ومقاتلة ومقاومة أممية وثورية أبت أن تخضع لاحتلال أو تقبل أن تُجرد من هويتها كامرأة حرة وكردية وديرسمية وعلوية".

وتابعت: "ساكينة جانسيز المناضلة التي شقت طريقها نحو الحرية لتكون واحدة من مؤسسي حزب العمال الكردستاني الذي أرهب الدولة الفاشية ووقف سداً أمام أحلامها في إعادة إمبراطوريتها العثمانية على حساب هوية وتاريخ شعوب المنطقة وعلى رأسها الشعب الكردي".

وأضافت نعيمة الأسود: "تواصل الدولة التركية مسلسل مجازرها الوحشية، فمجزرة باريس الثانية التي راح ضحيتها الشهيدة أفين كوي (أمينة كارا) والشهيدان مير برور (محمد شيرين آيدن) والوطني الكردي عبد الرحمن كزل، تأتي لتؤكد لنا ذلك.

وفي ختام كلمتها جددت نعيمة الأسود العهد على السير على خطا الشهداء ، وأكدت على مواصلة طريق الكفاح والنضال والتكاتف والتوحد في وجه مخططات الاحتلال التركي، "الذي يسعى لاقتلاع جذورنا التاريخية وتدنيس مقدساتنا، وتخريب وحدتنا الوطنية".

ومن ثم أوقدت الشموع أمام صور شهداء مجزرتي باريس الأولى والثانية، تلاه عرض سنفزيون عن حياة ومسيرة المناضلة ساكينة جانسيز.

وانتهت المراسم بترديد الحضور شعار " Jin, Jiyan, Azadî" المرأة، الحياة، الحرية".

حلب

أحيا مؤتمر ستار السنوية العاشرة لمجزرة باريس الأولى بإشعال الشموع على أضرحة الشهداء في مزار شهداء مقاومة حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

وتجمع العشرات من عضوات وممثلات الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية ومؤتمر ستار لإشعال الشموع على أضرحة الشهداء في مزار شهداء مقاومة حيي الشيخ مقصود والأشرفية الواقع في حي الشقيف بحلب بمناسبة السنوية العاشرة لمجزرة باريس الأولى التي وقعت في (9 كانون الثاني 2013).

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار روشين موسى كلمة أشارت فيها إلى تضحيات الشهداء وقالت: "بفضل نضال المرأة الحرة استطعنا أن نثبت أنفسنا في كافة المجالات".

عاهدت روشين على السير على خطا شهيدات مجزرتي باريس الأولى والثانية وقالت: "سنكافح بالسير على خطا كل من المناضلات ساكينة جانسيز (سارا) وفيدان دوغان (روجبين) وليلى شايلمز (روناهي) والمناضلة أمينة كارا (أفين كوي) حتى تحقيق حرية المرأة والمجتمع".

تلاه، إشعال الشموع على الأضرحة لتنتهي الفعالية بترديد شعار "الشهداء خالدون".

(ع ص- ن ش/سـ)

ANHA