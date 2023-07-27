استذكار شهداء مجزرة قامشلو

أسفر تفجير إرهابي بواسطة سيارة مفخخة في الـ 27 من تموز عام 2016 في الحي الغربي بمدينة قامشلو عن انهيار مبنيين بالكامل فوق رؤوس المدنيين مما أدى لاستشهاد 58 مدنياً و3 أعضاء من قوات الأسايش بالإضافة لإصابة 177 مدنياً.

واليوم، وبمرور الذكرى السنوية السابعة للمجزرة وبتنظيم من مجلس مدينة قامشلو، تم استذكار شهداء المجزرة في مكان التفجير في الحي الغربي بالمدينة.

خلال الاستذكار تحدث باسم مجلس عوائل الشهداء سليمان عيسى وقال: " نستذكر شهداء المجزرة وننحني إجلالاً لهم".

وأشار عيسى إلى مقاومة الشعوب وبين أنه يجب أن يستمر النضال مهما حصل.

واختتم عيسى كلمته بالقول: "تسعى دولة الاحتلال التركي من وراء هجماتها إلى إبادتنا. ولكن لتعلم جيداً بأننا سنستمر دائماً بالنضال على أرضناً. مرة أخرى نعزي عوائل الشهداء ونقول بأن الشهداء أحياء دائماً".

بعد انتهاء الكلمات تم إشعال الشموع استذكاراً للشهداشء, وانتهت مراسم الاستذكار بالشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي القائد عبد الله أوجلان.