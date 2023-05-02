استذكار شهداء مجزرة ليلة نوروز بجندريسة في الشهباء

الاستذكار جاء بتنظيم من مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين والشهباء، أمام منزل ذوي شهداء مجزرة ليلة نوروز، الواقع في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء.

وارتكب مرتزقة الاحتلال التركي مجزرة بحق أفراد عائلة في ناحية جندريسة في عفرين المحتلة، أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص؛ عشية نوروز 20 آذار الفائت، إثر إيقادهم شعلة نوروز على سطح منزلهم.

بدأت المراسم بوقوف المشاركين دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه تقديم الإداري في مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة عفرين والشهباء حسن بركو، التعازي لذوي شهداء ليلة نوروز، قائلاً "ننحي إجلالاً لشهدائنا الذين رفضوا العبودية من قبل مرتزقة تركيا وأشعلوا نار الحرية في علبة صغيرة، إلا أن يد الإجرام طالتهم وارتكبوا مجزرة بحقهم".

وأضاف بركو "مع احتلال مقاطعة عفرين ارتكب الاحتلال التركي ومرتزقته مجازر بحق الأهالي، وما فعله الاحتلال عبر مرتزقته ليلة نوروز؛ هدفه إبادة الشعب الكردي، لأن الشعب الكردي يعتبر ليلة نوروز وإيقاد النار نصراً وشهر القضاء على الشر".

كما تحدث عضو المجلس التشريعي لمقاطعة عفرين والشهباء محمد نعسو، عن السياسات المشتركة لاحتلال التركي وحكومة دمشق الهادفة إلى إنهاء المقاومة "يسعى الاحتلال وحكومة دمشق عبر سياسات القتل والمحو والحصار، إلى إبادة الشعب في مقاطعة عفرين والشهباء".

وأضاف نعسو "وما تشهده عفرين من جرائم مستمرة بشكل يومي، وما تفرضه حكومة دمشق من حصار خانق على مهجري عفرين هي استمرارية لخطة الإبادة ضد الشعب المقاومة في المخيمات".

وأكد نعسو في ختام حديثه، على أنهم متمسكون بخيار المقاومة ضد السياسات المتبعة ضدهم، وأن الشعب المقاوم لن يتخل عن مقاومته تلك حتى تحرير عفرين والعودة إليها.

وانتهت مراسم الاستذكار عقب قراءة وثائق الشهداء وتسليمها لذويهم.

(آ ر/أ)