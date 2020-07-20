استذكار شهداء مجزرة برسوس في مدينة قامشلو

نظّمت اليوم حركة الشيوعية الثورية مراسم في حديقة القراءة بمدينة قامشلو لاستذكار شهداء مجزرة برسوس، الذين استشهدوا بمركز أمارة الثقافي بناحية برسوس التابعة لولاية رها بشمال كردستان المحاذية لحدود مع مقاطعة كوباني بروج آفا عام 2015، والتي راح ضحيتها 33 شهيداً، وعشرات المصابين، وهم من أعضاء اتحاد جمعيات الشبيبة الاشتراكيين، الذين كانوا يستعدّون للتوجّه إلى مدينة كوباني بعد تحريرها من داعش لتقديم الدعم المادي والمعنوي لأطفال كوباني.

وشارك في المراسم أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وأهالي قامشلو، وزينت حديقة القراءة بصور شهداء برسوس وسط إشعال الشموع، وعلّقت لافتات تحمل شعار " لن تبقى أحلامهم في المنتصف".

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة باسم عوائل الشهداء في قامشلو ألقاها علي عمر الذي قدّم العزاء لذوي شهداء المجزرة، وأكّد بأنّ مثل هذه المجازر باتت من إحدى أساليب الاحتلال التركي في محاولات إبادة الشعوب والقضاء على كافة مساعي الحرية والديمقراطية والسلام.

تلاها إلقاء كلمة من قبل الإداري في حركة المجتمع الديمقراطي عابد إبراهيم الذي أكد على مواصلة وتيرة النضال والمقاومة، والسير على خطى الشهداء حتى تحقيق أهدافهم.

تلا ذلك تقديم عزف موسيقي من قبل فرقة بوطان، وقدّمت بعدها أغانٍ ثورية ونضالية.

واختتمت مراسم الاستذكار بعرض سنفزيون عن تلك المجزرة تخللها صور شهداء برسوس ولمحة عن حياتهم ونضالهم.

(كروب/ل)

ANHA