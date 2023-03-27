نظّم مساء اليوم كل من اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية تظاهرة مشاعل للتنديد بالمجزرة التي ارتكبها مرتزقة "أحرار الشرقية" التابعين لدولة الاحتلال التركي في جندريسه بمدينة عفرين المحتلة بحق 4 مواطنين كرد من عائلة واحدة، إثر إيقادهم لشعلة النوروز يوم 20 آذار.

وتحت شعار "بتضحية شهداء نوروز جنديرس، ستنتصر انتفاضة عفرين" انطلقت التظاهرة من أمام قبو 8 آذار الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود وصولاً لأمام حديقة عفرين في الأشرفية بحلب حيث حمل المتظاهرون أعلام الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة وسط ترديد الشعارات "فلتمت الخيانة، تحيا مقاومة عفرين وجنديرس، الشهداء أحياء لا يموتون".

وبعد وصول التظاهرة إلى أمام حديقة عفرين تم إيقاد شعلة لاستذكار شهداء نوروز، ثمّ وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء المقاومة، تلاها إلقاء كلمة من قبل الناطق باسم حركة الشبيبة الثورية في حلب جان خاش وقال: "شهر آذار هو شهر استثنائي بالنسبة لنا، فيه كانت كل المقاومات والانتفاضات".

وأردف جان: "من يريد إبادة الكرد هو من سيباد، ومن يريد لنا العبودية سيلقى العبودية، الشعب الكردي لم ينكس رأسه أمام أحد حتى هذه اللحظة، التاريخ يكتب عن نضالنا، نحن كشعب عفرين ناضلنا كثيراً لذلك لا يمكن لأي أحد أن يقف في وجه كفاحنا".

وشدد جان على أنّ شعلة النوروز ستوقد في كل عام رغم محاولات العدو لإبادتها وإبادة الشعب الكردي من خلالها وقال: "العدو يحاول في كل عام أن يحبطنا في شهر الحرية شهر آذار، لكنه يجب أن يعلم أن مقاومتنا لن تتوقف، فها نحن أوقدنا شعلة النوروز لعام 2023، في صورة كاوا الحداد والشهيد مظلوم دوغان".

وأكّد جان أنّ الشبيبة الثورية ستبقى في الميادين حتى تتحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان وتحرر عفرين من الاحتلال التركي الفاشي.

لتنتهي بعد ذلك التظاهرة بتعالي الشعارات التي تحيي المقاومة وتمجد الشهداء.

(سـ)

ANHA