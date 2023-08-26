استذكار شهداء حركة الشبيبة الثورية في تربه سبيه

وأقيمت المراسم في مركز حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية تربه سبيه، بمشاركة أعضاء الحركة وممثلين عن المؤسسات المدنية وعدد من أهالي الناحية.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت تلتها كلمة اتحاد المرأة الشابة في تربه سبيه ألقتها هلا الجازي قالت فيها: "في شخص الشهداء فجين جيان، وأوزكور روناهي ووعد الخلوف نستذكر جميع شهداء حركة الحرية، ونعاهد على مواصلة درب نضالهم".

وأضافت هلا في كلمتها: "باسم حركة الشبيبة الثورية السورية نعاهد الشهداء على السير على نهجهم والانتقام لهم".

وأنهت هلا الجازي كلمتها بالقول: "باسم حركة الشبيبة الثورية سوف نتصدى لكل هجوم يستهدف مناطقنا".وانتهت المراسم بترديد شعارات "الشهداء خالدون" و "عاش القائد آبو".

ANHA