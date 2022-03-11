استذكار شهداء بلدية قامشلو في ذكراهم السنوية الثامنة

وشارك في مراسم الاستذكار أعضاء وعضوات بلدية الشعب في قامشلو، ومؤسسات الإدارة الذاتية، ومجلس عوائل الشهداء وأهالي المدينة.

بدأت المراسم عند أضرحة شهداء المجزرة، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء، ألقاها مرعي محمد، استذكر شهداء المجزرة وشهداء انتفاضة 12 آذار، وقال: "إن شهداء 11 و12 من أذار ستبقى ذكراهم خالدة، ونعاهدهم بالوفاء لدمائهم والعمل حتى تحقيق كل أهدافهم".

ثم ألقت سكا بكداش التي كانت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في قامشلو حين حصل الهجوم على البلدية، والتي استذكرت رفاقها الشّهداء بذكراهم الثامنة، وقدّمت التّعازي لذويهم، وأكّدت أنّ نضال وتضحيات الشّهداء أثمرت انتصارات من كافّة النواحي، وشدّدت على ضرورة الوفاء لتلك التّضحيات والحفاظ على المكتسبات الّتي تحقّقت بفضلهم".

ومن ثم توجّه الأهالي وجميع المشاركين في المراسم إلى مبنى البلديّة وسط مدينة قامشلو، وأوقدوا أمامها الشّموع تخليداً لذكرى شهدائها، وسط وقوفهم دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشّهداء.

يذكر أنه وبتاريخ 11 آذار عام 2014 شن مرتزقة داعش هجوما على بلدية الشعب بمدينة قامشلو حين كان أعضاء وإداريو البلدية يعقدون اجتماعاً، ما أسفر عن استشهاد 11 عضواً من أعضاء بلدية الشعب، وهم كلّ من: "موسى موسى، أمينة بلال محمد، علي سليمان، روشن ساريك، إبراهيم ملك، علاء الدين عبد الإله، أواز محمود، جيهان فرحان، فهد عبد العزيز، حلبجة طه، علي بوران"، إضافة ً إلى إصابة عدد من الأعضاء بجروح.

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ANHA