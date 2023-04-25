استذكار شهداء الحرية في منبج والرقة

شنت دولة الاحتلال التركي في الـ 25 من نيسان عام 2017، هجوماً جوياً ضد مناطق شمال وشرق سوريا، وتركز القصف على مقر قيادة العمليات العسكرية ضد داعش والمركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب YPG في جبل قره جوخ بمنطقة ديرك، واستشهد على إثرها 20 مقاتلاً/ـة و3 صحفيين حربيين، أعلنت الإدارة الذاتية، يوم 25 نيسان من كل عام يوماً للشهداء في شمال وشرق سوريا.

واليوم استذكر اهالي منبج شهداء الحرية في مراسم شارك فيها أعضاء وعضوات مجلس عوائل الشهداء، وتجمع نساء زنوبيا واتحاد المرأة الشابة، وحركة الشبيبة الثورية والاحزاب السياسية، والخطوط والمجالس المدنية، ومجلس منبج العسكري ومجلس المرأة العسكري، وقوى الأمن الداخلي، وذلك في مزار الشهداء جنوب المدينة.

وبدأت مراسم الاستذكار بوقوف الحضور دقيقة صمت أجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء، ومن ثم القى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء ربيع عزالدين بياناً قال فيه "بمناسبة عيد الشهداء يجب علينا أن نتعمق بحقيقة الشهداء الذين هم أيضاً كانوا يردون أن يعيشوا مثل كل أنسانً حر".

وبين البيان بأن "فـ روج أفا قدمت الألاف من الشهداء بكافة مكوناتها، وهذا يدل على أن فلسفة القائد عبدالله أوجلان هي لجميع الشعوب بكافة شرائحها المجتمعية، التي تدعوا إلى أخوة الشعوب والعيش المشترك، وامتزاج دماء جميع المكونات مع بعضها البعض زادت العظمة لثورة روج أفا".

وعاهد البيان "لأجل الوصول إلى أهدافهم التي رسموها بدمائهم الطاهرة، يتطلب منا تكثيف جهودنا ورفع وتيرة نضالنا، فمن هنا ومن هذا المكان المقدس نجدد عهدنا لكافة الشهداء، ونؤكد لذويهم بهذه المناسبة العظيمة التي أنجبت بدمائهم، بأننا سائرون على نهجهم ومبادئهم حتى تحقيق أهدافهم".

ومن ثم توجه المشاركون إلى أضرحة الشهداء لتنتهي مراسم الاستذكار بإيقاد الشموع على أضرحتهم.

الرقة

وفي الرقة توافد العشرات من أهالي الشهداء والمؤسسات المدنية والعسكرية إلى مزار الشهداء في قرية الحكومية في الرقة لاستذكار65 شهيداً من وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات الدفاع الذاتي وقوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية الذين استشهدوا في أماكن وأوقات مختلفة خلال شهري (آذار ونيسان)

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاه عرض عسكري قدمه مقاتلو مجلس الرقة العسكري من ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل شهداء الرقة أحمد الحمود كلمة ، قال فيها :"فيها نجتمع اليوم بمناسبة عيد الشهداء ولكي نستذكر كل شهداء الحرية وشهداء قره جوخ نجدد لهم العهد بأننا ماضون في سبيل الكفاح والنضال حتى تحقيق النصر".

وأضاف الحمود "ولنخبركم أيها الشهداء بأن الأمن والاستقرار الذي نحن فيه لم يكن ليتحقق لولا دمائكم وتضحياتكم، ولقد رأى الجميع كيف استقبل أبناء شمال وشرق سوريا عيد الفطر السعيد وفرحوا به وهذا كله لم يكن لولا هذه الأجساد الطاهرة".

واشار الحمود "لقد حرص مجلس عوائل شهداء الرقة على معايدة كل عوائل الشهداء وتفقد أحوالهم والوقوف معهم وهذا أقل واجب يمكن أن نقدمه لمن بذل روحه من أجل أرواحنا، إن شهدائنا أحياء في قلوبنا وقلوب أهاليهم وحق الشهيد علينا هو تحقيق النصر ونيل الحرية وطرد المحتل ومحاربة قوى التكفير والارهاب".

واختتم الحمود كلمته " نٌخلًد اليوم جميع الشهداء وشهداء الحرية والنضال في هذا المكان العظيم والمقدس ونثبت للجميع أن المرأة في شمال وشرق سوريا كانت خير مثال على المرأة الحرة المناضلة وبأن الجميع هو مشروع شهادة لتحقيق مطالبنا والحصول على حقوقنا واسترداد أراضينا".

والقيت كلمة باسم مجلس الرقة العسكري ألقتها القيادية رتيبة الصلفيج ، وجاء فيها "باسم عوائل الشهداء ومجلس الرقة العسكري نهنئ ونبارك هذه الذكرى العظيمة عيد شهداء 25 نيسان وعلى قائد الأمة الديمقراطية عبدالله أوجلان بفضل فكره وفلسفته استطعنا أن ننجز أغلى التضحيات العظيمة دفاعاً عن أرضنا وشعبنا".

واضافت رتيبة الصلفيج "شهدائنا هم الذين ضحوا بأغلى ما لديهم لنعيش بأمن وسلام ونحن لم نوارهم الثرى بل فاضت قلوبنا بهم ولترقد أرواحهم بسلام ، وسنبقى أوفياء لأرواحهم الطاهرة ونواصل كفاحهم وننحني إجلالاً وإكباراً أمام تضحياتهم العظيمة في يوم عيدهم ".

ومن ثم قام ذوي الشهداء والحضور بإشعال الشموع على أضرحة الشهداء في مزار الشهداء في الحكومية.

( ش س - م خ/سـ)

ANHA