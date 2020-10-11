استذكار راعي كنسية الأرمن هوفسيب حنا بيدو ووالده في مدينة قامشلو

أحيا أرمن مدينة قامشلو، اليوم، الذكرى الأولى لاستشهاد راعي كنيسة مار يوسف للأرمن الكاثوليك في مدينة قامشلو، هوفسيب حنا بيدو ووالده حنا إبراهيم بيدو، اللذان استشهدا على طريق حسكة- دير الزور في 11 أيلول 2019 إثر كمين، وتبنى مرتزقة داعش العملية.

مراسم إحياء الذكرى الأولى بدأت بإقامة الصلاة في كنيسة السيدة العذراء في مدينة قامشلو، ومن بعدها تم استقبال التعازي في صالة كنيسة الكلدان.

شقيق الشهيد، جورج بيدو، أوضح أنه تم اغتيال شقيقه ووالده بطريقة بشعة أثناء توجههما إلى مدينة دير الزور من أجل مهمة إنسانية، وهي بناء كنيسة.

(س آ/ أ ب)

ANHA