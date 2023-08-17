استذكار كوكبة من الشهداء في قامشلو

نظم مجلس عوائل الشهداء في مزار الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو، مراسم استذكار 110 شهداء من قوات الدفاع الشعبي ووحدات حماية الشعب والمرأة وقوى الأمن الداخلي استشهدوا في أعوام وأماكن مختلفة خلال شهر اَب وذلك بمشاركة أهالي المدينة وعوائل الشهداء، وأعضاء المؤسسات والمجالس.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، من ثم ألقى الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو كلمة, استذكر فيها جميع شهداء الحرية وأضاف: "جميع الانتصارات والمكتسبات التي حققها شعبنا خلال النضال عبر السنين هي بفضل تضحيات الشهداء.

وعاهد في حديثه " نعاهد الشهداء على المضي على نهجهم حتى تحقيق أهدافهم والنصر".

واختتمت المراسم بقراءة وثائق الشهداء من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو عصام إبراهيم, وسط زغاريد الأمهات و شعارات تمجد الشهداء.

(ج ع/سـ)