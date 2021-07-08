استذكار خمسة مقاتلين استشهدوا أثناء دحر داعش

وحضر مراسم الاستذكار التي جرت في مركز مجلس عوائل الشهداء في البلدة، ممثلون عن المجالس المحلية والمدنية والعسكرية وقوات حماية المرأة، بالإضافة إلى عوائل الشهداء الخمسة وعدد من أهالي ريف دير الزور الشرقي.

والشهداء الخمسة هم: (الشهيد مصطفى دحام الكسار، الشهيد فاضل حواس الهلال، الشهيد بسام خاطر الأسود، الشهيد رياض حمد الاسماعيل والشهيد علي أسعد اللطيف)

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم ألقى باسم مجلس عوائل الشهداء في هجين، عبد الغني اللوحة، كلمة رحب فيها بالحضور، وأشاد في حديثه بالتضحيات التي قدمها الشهداء.

ومن جانبه أكد الرئيس المشترك للمجلس المدني في ريف دير الزور الشرقي، محمد العميري، على الدور الكبير للشهداء وأن النصر والحرية والكرامة هي ثمرة استشهادهم، معاهداً إياهم على الاستمرار في طريقهم حتى تحرير آخر ذرة تراب في شمال شرق سوريا.

فيما أعرب الرئيس المشترك لمجلس الشعب في هجين، صلاح السلمان، عن امتنانه للشهداء، ولافتاً إلى فضلهم في دحر مرتزقة داعش وتوفير الأمن والأمان في المنطقة.

أما شملان الشملان فتحدث باسم المجلس العسكري لريف دير الزور الشرقي، وبارك لعوائل الشهداء هذا الشرف العظيم الذي ناله أبنائهم، مجدداً العهد للشهداء بالمضي قدماً في نهجهم حتى الوصول إلى النصر، كما أثنى على المرابطين في جبهات القتال متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وبدوره قال محمد الشعبان في كلمة باسم حزب سوريا المستقبل، إن الشهداء هم القادة المعنويون الذين قدموا أرواحهم لبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، وأضاف مؤكداً: "إننا ملتزمون بثوابتنا حتى الوصول إلى سوريا حرة تعددية لا مركزية".

وفي ختام الفعالية أشعل ذوو الشهداء الشموع أمام وثائق شهادتهم، لتوزع بعدها الوثائق على ذويهم.

ويشار أن الشهداء الخمسة استشهدوا دفاعاً عن الأرض والكرامة، في شهري حزيران وتموز من عامي 2018 و2019، خلال دحر مرتزقة داعش، وتحرير المنطقة منهم.

(ث ع/س ر)

ANHA