استذكار هفرين خلف والأم عقيدة في العاصمة اللبنانية بيروت

بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف على يد المجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركي، والأم عقيدة التي استشهدت في سري كانيه جراء قصف الاحتلال التركي لقافلة مدنية. نظم حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان، ندوة شارك فيها العشرات من أبناء الجالية الكردية.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة عضوة منسقية حزب الاتحاد الديمقراطي شرفين جودي التي استذكرت بدايةً الشهيدتين هفرين خلف والأم عقيدة وجميع شهداء مسيرة الحرية.

شرفين تحدثت حول استمرار هجمات الاحتلال التركي ضد مناطق شمال وشرق سوريا عبر مختلف طرق الحرب الخاصة، ودعت أبناء الشعب الكردي إلى تصعيد النضال والمقاومة ضد الاحتلال.

(ك)