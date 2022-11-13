استذكار ضحايا مجزرة سينما عامودا في بيروت

عقدت رابطة نوروز الثقافية والاجتماعية في العاصمة اللبنانية بيروت ندوة لاستذكار ضحايا مجزرة سينما عامودا في الذكرى السنوية الـ 62 للمجزرة.
خبر 2022-11-13T17:31:00

بدأت الندوة التي حضرها العشرات من الأهالي بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة رئيس رابطة نوروز الثقافية والاجتماعية جمال حسن الذي تحدث حول حيثيات مجزرة حريق سينما عامودا التي حدثت في 13 تشرين الثاني عام 1960 وراح ضحيتها نحو 200 طفل.

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حسن استذكر ضحايا المجزرة وتطرق إلى المجازر التي يرتكبها المحتلون ضد أبناء الشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان، وما ترتكبه بشكل خاص دولة الاحتلال التركي من مجازر، واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع.

وشدد حسن على ضرورة تصعيد النضال ضد هذه المجازر والكشف عن انتهاكات الدولة التركية للرأي العام.


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