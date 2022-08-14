استذكار ضحايا مجزرة كفر صغير في قامشلو

في ١٤ آب عام ٢٠١٣ ارتكب مرتزقة داعش مجزرة بحق أهالي قرية كفر صغير في مقاطعة الشهباء وراح ضحيتها عشرات الأهالي.

وتجمع العشرات من أعضاء رابطة عفرين الاجتماعية أمام مركزهم في الحي الغربي في مدينة قامشلو بالتزامن مع الذكرى السنوية للمجزرة.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدرته الرابطة بهذا الصدد من قبل عضو الرابطة حسين نعسان.

وذكر البيان أن أعداء الحرية والعدالة أمثال " داعش، لواء التوحيد، الربيع العربي وكتيبة آزادي وكتيبة صلاح الدين الأيوبي" ارتكبوا ممارسات وحشية بحق الشعب الكردي وشعوب المنطقة على مرأى المجتمع الدولي والمحلي، والحكومة السورية. ولم تبدِ هذه الأطراف أي ردة فعلٍ حيال هذه المجازر.

وتابع البيان "باسم أهالي قرية كفر صغير نندد بهذه المجزرة الوحشية. و ندعو المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن للأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان والجامعة العربية الخروج عن صمتهم حيال جرائم وانتهاكات الدولة التركية المحتلة. واتخاد التدابير اللازمة لعودة اللاجئين بضمانة دولية إلى ديارهم."

وانتهت الفعالية بترديد شعارات تحيي مقاومة الشعب وتمجد الشهداء.