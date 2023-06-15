استذكار ضحايا مجزرة السيفو في الحسكة

عقد حزب الاتحاد السرياني، اليوم، ندوة قُدمت فيها نبذة تاريخية عن مجزرة السيفو، في الذكرى السنوية الثامنة بعد المئة للإبادة الجماعية السيفو التي جرت بحق الشعب السرياني والكلداني، وذلك تحت شعار "نريد اعترافاً دولياً بالإبادة الجماعية(السيفو)".

وحضر الندوة التي عقدت في مقر الجمعية الثقافية السريانية في حي الناصرة بمدينة الحسكة، عدد من أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية وأبناء المكون السرياني.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدث الباحث السرياني إبراهيم قص، قائلاً: " منذ مائة وثمانية أعوام ما زالت دولة الاحتلال التركي تنكر ما فعلته من إبادة بحق السريان في مجزرة السيفو".

وتطرق القص إلى الحديث عن الممارسات التي ارتكبتها تركيا وحرمانها لكل من يدافع ويعترف بحصول المجازر من كامل حقوقه في أنقرة.

وأكد القص أن مجزرة السيفو التي نفذتها السلطات التركية بحق الشعب السرياني من أكثر المجازر المعروفة في القرن العشرين.

ثم قدم الشاعر السرياني زيرين بطرس قصيدة شعرية عن المجزرة التي تعرض لها السريان والانتهاكات التي حصلت بحقهم.

توجه بعدها المشاركون إلى ساحة السريان في حي الناصرة لإيقاد الشموع استذكاراً لمجزرة السيفو.

(س س/سـ)