استذكار ضحايا مجازر السيفو في قامشلو والحسكة

وتجمع المئات من أهالي مدينة الحسكة، اليوم، في كنيسة السيدة العذراء للسريان الارثوذوكس الواقعة في حي الناصرة بمدينة الحسكة للمشاركة في إحياء الذكرى السابعة بعد المئة للإبادة الجماعية "السيفو "التي ارتكبت بحق الشعب السرياني الآشوري الكلداني تحت شعار " نريد اعترافاً دولياً بالإبادة الجماعية" السيفو".

وحضر المراسم أعضاء مجلس مقاطعة الحسكة وحزب الاتحاد السرياني وممثلو الأحزاب السياسية والعديد من المؤسسات والمجالس.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة الرئيس المشترك لحزب الاتحاد السرياني سنحريب برصوم، وقال فيها: "نحن نحيي الذكرى السنوية السابعة بعد المئة ونحيي أرواح شهدائنا في هذه المجزرة ".

وأضاف برصوم "في هذه المناسبة ربما يكون أضعف الإيمان أن نحيي ذكرى أبنائنا الشهداء ونخلد ذكراهم، ونحن كأحفاد من نجوا من هذه المجزرة نطالب بحقنا في الاعتراف بهذه المجزرة كمجزرة إبادة جماعية".

وتلاها إلقاء قصائد باللغة العربية ألقاها كل من مسؤول الجمعية الثقافية السريانية إبراهيم ادمو والشاعرة مريام.

وبعدها عرض سنفزيون حول مجازر السيفو.

وانتهت المراسم بإشعال الشموع في ساحة الكنيسة.

قامشلو

وفي مدينة قامشلو نظم حزب الاتحاد السرياني مراسم إحياء الذكرى السنوية لمجازر السيفو وذلك في صالة مار كبرئيل في قامشلو.

وحضر المراسم مطران الجزيرة، مار موريس عمسيح، ممثلون عن المؤسسات السريانية ، والإدارة الذاتية ، والأحزاب السياسية ، ومنظمات المجتمع المدني والديني، والمئات من أهالي المدينة من جميع الطوائف والمكونات.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد السرياني نظيرة كوريا كلمة استذكرت فيها ضحايا المجزرة.

وأضافت: "إننا في حزب الاتحاد السرياني كنا ومازلنا ومنذ تأسيسنا نعتبرها قضيتنا الأولى ونسعى لاستعادة حقنا المسلوب ولا حياة جديدة لشعبنا إلا من خلال العودة إلى هذه القضية والاعتراف الدولي بها وما قبلها وبعدها".

تلاها قراءة مجموعة قصائد باللغة السريانية ألقاها الشاعر ميشيل حنا فيلو، ومن ثم تقديم عرض مسرحي وسينفزيون عن مجزرة السيفو التي ارتكبها العثمانيون بحق السريان .

تلاها كلمة مطرانية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس، مار موريس عمسيح ، تحدث فيها عن المجزرة، وقال :" لن ننسى المجزرة العثمانية الوحشية بحقنا وحق أجدادنا التي قامت بتطهير عرقي شامل، كما يقوم به اليوم الاحتلال التركي على طول الشريط الحدودي للمنطقة".

(ك)

ANHA