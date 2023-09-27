استذكار الشهيدتين روكن زلال وسارا تولهلدان في كوباني

وأقيمت مراسم الاستذكار التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت، في مقر هيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات من قبل اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات بمدينة كوباني.

وقرئت خلال المراسم رسالتا الشهيدتين روكن وسار اللتين كتبتاهما قبل بدئهما بالعملية الانتقامية ضد جيش الاحتلال التركي، وبعده عرض سنفزيون خاص عن حياتهما اختتمت به مراسم الاستذكار على وقع الهتافات الثورية "المقاومة هي الحياة".

يذكر أن الشهيدتين روكن زلال الاسم الحقيقي ديلارا أوربر وسارة تولهلدان الاسم الحقيقي فرمز حسين نفذتا عملية انتقامية ضد جيش الاحتلال التركي في منطقة ميرسين بباكور كردستان في الـ 26 من شهر أيلول العام الماضي، أسفرت عن مقتل 6 جنود للاحتلال التركي.

(ن ك/ك)

ANHA