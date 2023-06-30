استذكار الشهيدة زيلان في شنكال

نفذت الشهيدة زيلان ( زينب كناجي) في 30 حزيران عام 1996 احتجاجاً ضد الهجوم على القائد عبد الله أوجلان عملية فدائية ضد الجنود الاتراك في ديرسم وسّطرت أسمها بحروف من ذهب في تاريخ كردستان.

واستذكاراً لها، نظمت حركة المرأة الحرة الإيزيدية TAJÊ وبمشاركة أعضاء المجالس في نواحي شنكال ، مؤسسات هيئات الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال الشهيدة زيلان محاضرة في مجلس الشعب في ناحية خانصور.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعدها تم عرض فيلم قصير عن شخصية ونضال الشهيدة زيلان، كما تم قراءة الرسالة التي تركتها الشهيدة زيلان والتي تتحدث عن دوافع القيام بعمليتها الفدائية ضد محتلي كردستان وأهدافها منها.

وعبر المشاركون في المحاضرة عن آرائهم وأكدوا ان الشهيدة زيلان كانت تقود ثورة الشعوب. وأن الحياة الحرة لا تتحقق دون التضحية وقد ضحى الإيزيديين في هذا السبيل بالعديد من القياديين.

لتنتهي المحاضرة بعد ذلك بتعالي شعار" المرأة، الحياة، الحرية".

(سـ)