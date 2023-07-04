استذكار الشهيدة زيلان في منبج

نفّذت الشهيدة زيلان (زينب كناجي) في 30 حزيران عام 1996 احتجاجاً على الهجوم على القائد عبد الله أوجلان، عملية فدائية ضد جنود دولة الاحتلال التركي في ديرسم بباكور (شمال كردستان)، وسطرت اسمها بحروف من ذهب في تاريخ كردستان.

بمناسبة ذكرى استشهادها، نظّمت الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها فعالية، بمشاركة عضوات وأعضاء الإدارة المدنية الديمقراطية والمؤسسات التابعة لها، ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، ولجنة الثقافة والفن والاتحاد الرياضي واتحاد المثقفين، وحركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، وأعضاء مجالس الخطوط وأهالي مدينة منبج ومشاركون من مدينتي كوباني والرقة.

بدأت الفعالية بوقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، من ثم رحبت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي نزيفة خلو باسم نساء مدينة منبج بالحضور وقالت: "أرادت الشهيدة زيلان من خلال العملية الفدائية الأولى التي قامت بها إيصال رسالتها، وأثبتت بأنها امرأه جريئة وصاحبة إرادة وإصرار".

وأشارت نزيفة من خلال كلمتها "هي اختارت أن تكون من الخالدات ويسطر اسمها في التاريخ، لذلك أقدمت على هذه العملية وأثبتت أن المرأة قادرة على حماية القيم الإنسانية والأخلاقية، وما زالت المقاومة والنضال مستمرين، والعشرات من الفدائيات اتبعن طريق الشهيدة زيلان، ضد الظلم والطغيان والاستبداد".

وأكدت نزيفة خلو في ختام كلمتها "كانت الشهيدة "زيلان" شعلة أنارت درب الحرية أمام هؤلاء الرفيقات، ونحن في شمال شرق سوريا نعاهد شهيداتنا، بأننا سنستمر بنضالنا على خطا الشهيدة زيلان وآرين و أفيستا وسارة و روكن، ولن نستسلم أمام هذه الهجمات، بالرغم من أن دولة الاحتلال التركي تريد كسر إرادة الشعب في شمال شرق سوريا، وفي كل مرة نثبت بأننا أصحاب مشروع ديمقراطي إنساني، ويحمي كافة حقوق أبناء الشعب السوري بكافة مكوناته".

بعدها قدمت فرقة روجدا من مركز الثقافة والفن في منبج فقرة غنائية، ومن ثم قدمت الفرقة الشركسية الرقصة الشركسية.

بعدها قدمت فرقة كوباني فقرة غنائية، كما قدم أعضاء اتحاد المثقفين كل من الشاعر نوري الحسن والشاعرة روضة المحمد فقرة شعرية.

بينما قدمت الفنانة منة الله من مدينة الرقة فقرة غنائية لتنهي بذلك الفعالية

(ش س/سـ)

ANHA