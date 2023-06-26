استذكار الشهيدة زيلان في دمشق

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم قرأت عضوة مؤتمر ستار في دمشق كفاء عزيز رسالة الشهيدة زيلان التي كتبتها قبل تنفيذ عمليتها الفدائية.

تلاها كلمة عضوة منسقية مؤتمر ستار برجم يوسف استذكرت فيها الشهيدة زيلان، وقالت إن الشهيدة زيلان تحولت إلى منهل للحرية في تاريخ النضال الكردي. كما أن عمليتها الفدائية أصبحت مثالاً يحتذى بها من قبل جميع النساء التواقات للحرية.

وعاهدت برجم يوسف في ختام حديثها على تصعيد النضال والسير على نهج الشهيدة زيلان حتى الوصول إلى حرية المرأة

ومن ثم تم عرض سينفزيون تضمن سيرة حياة ونضال الشهيدة زيلان. لينتهي الاجتماع بترديد شعارات "لا حياة بدون القائد" و "المرأة، الحرية، الحياة".

(كروب/ك)