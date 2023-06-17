استذكار الشهيدة سما يوجا في ذكرى استشهادها الـ 25

عقد مؤتمر ستار مع مجلس عوائل الشهداء اليوم، اجتماعاً بمناسبة الذكرى السنوية الـ 25 لاستشهاد المناضلة سما يوجا في قاعة الاجتماعات في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

حضر الاجتماع جمعٌ من النساء وعضوات المؤسسات والأحزاب السياسية، بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مؤتمر ستار، زينب عفرين، كلمة استذكرت فيها جميع شهيدات الحرية في شخص الشهيدة سما يوجا.

سردت زينب مقتطفات من مسيرة الشهيدة سما النضالية، حيث أفادت: "انضمت الشهيدة سما يوجا إلى حركة التحرر الكردستانية مع مجموعةٍ من رفاقها عام 1991، وخلال مسيرتها النضالية أثبتت جسارتها ولعبت دوراً ريادياً، كما أنها كانت تؤمن بأن إرادة الإنسان أقوى من كافة الظروف الصعبة".

أضافت: "تلقت المقاتلة والمناضلة سما يوجا تدريباتها على يد القائد عبد الله أوجلان، وطبقتها بحذافيرها، لقد كانت شخصية ثائرة، لا تهاب المصاعب ومستعدة لفعل كل شيء فقط لتصل إلى الحرية".

أشارت زينب إلى سبب إضرام الشهيدة سما النار في جسدها، قائلة: "أضرمت سما يوجا النار في جسدها داخل سجن جاناك قلعة، عشية نوروز عام 1998 (21 آذار) وأُصيبت بحروق شديدة، لتعلن للفاشية التركية بأنهم غير قادرين على كسر إرادتها، وبأنها باتت أجمل بعد أن أضرمت بجسدها نار الحرية".

في ختام حديثها أكدت زينب السير على خطى الشهيدة سما يوجا، بقولها: "ارتقت المناضلة سما يوجا لمرتبة الشهادة في 17 حزيران عام 1998، لكنها مهدت الطريق للكثير من الشبان والشابات لاستكمال مسيرة النضال، ونحن على عهدها باقون وسائرون".

(ن ش/س ر)

ANHA