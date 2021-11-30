استذكار الشهيدة شيلان ورفاقها في ناحية الهول

وبمناسبة الذكرى الـ 17 لاستشهاد المناضلة وعضوة اللجنة المركزية في حزب الاتحاد الديمقراطي، شيلان كوباني، ورفاقها (جميل وجوان زكريا وفؤاد) الذين استشهدوا على الحدود السورية العراقية، أثناء أداء مهامهم، أحيا اليوم الثلاثاء، مكتب الحزب في ناحية الهول شرق مدينة الحسكة في شمال وشرق سوريا ذكراهم عبر محاضرة تمحورت حول سيرة حياتهم.

وشارك في المحاضرة عدد من أهالي الناحية، إلى جانب أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي وأعضاء المؤسسات المدنية، والمجتمع المدني.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، تطرق الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، عمار حسين، إلى سيرة حياة الشهيدة شيلان ورفاقها.

وقال: "إن استهداف رفاقنا ومؤسسي حزب الاتحاد الديمقراطي، منذ تاريخه وإلى اليوم الراهن مستمرٌ، وإن عمليات الاستهداف تلك ليست إلا للنيل من التنظيم الشعبي الذي يسعى إليه حزبنا".

وأضاف "يريد أعداء الإنسانية أن يبقى المجتمع مشتتاً وممزقاً، ليسهل عليه السيطرة على إرادته، لذلك يبذل قصارى جهده في القضاء على أي آلية تنظيم تسعى لإثبات وحدة المكونات، وإثبات هويته وثقافته".

وأكد في نهاية حديثه، على ضرورة الاستمرار في تنظيم الشعوب لنفسها، والتكاتف والتلاحم بين المكونات والمجتمعات، لإفشال محاولات طمس الحضارات والثقافات، واستمرار حزب الاتحاد الديمقراطي في مواصلة درب رفاقهم مؤسسي الحزب "شيلان كوباني ورفاقها".

(ع م/أم)

ANHA