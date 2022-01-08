استذكار الشهيدة ساكينة جانسيز ورفيقتيها في الشهباء

تجمّع العشرات من عضوات مؤتمر ستار وأعضاء مؤسسات وهيئات إقليم عفرين على طريق ناحية أحرص وبدؤوا المسيرة.

ورفع الناشطون صور القائد عبد الله أوجلان والشهيدات، ساكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايلمز.

توقفت المسيرة في مزار شهداء مقاومة العصر، وألقت عضوة مجلس الشهداء في إقليم عفرين، ثريا حبش، كلمة، قالت فيها "تتعاظم ثورتنا اليوم وتكبر. سندعم جميع نساء العالم المنضمات إلى هذه الثورة ولن نسمح بتكرار المجزرة التي ارتُكبت بحق ساكينة جانسيز روفيقتيها مرة أخرى".

بعد ذلك، تحدثت عضوة مجلس عوائل الشهداء وفاء حسين، وقالت "إن قوة كل امرأة كردية هي قوة نابعة من مقاومة ساكينة جانسيز. نعِد أن نسير على خطا ساكينة جانسيز ورفيقتيها فيدان دوغان وليلى شايلمز حتى النهاية".

(ر)

ANHA