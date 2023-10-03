استذكار الشهيدة ناكيهان في كوباني

استشهدت عضوة أكاديمية جنولوجي الصحفية والأكاديمية ناكيهان أكارسال في الـ 4 من تشرين الأول عام 2022 إثر استهدافها في مدينة السليمانية في باشور كردستان.

ولاستذكار الشهيدة ناكيهان أكارسال نظمت أكاديمية جنولوجي وحركة الهلال الذهبي في كوباني وبمشاركة العشرات من الأهالي مراسم استذكار في حديقة المحبة بمدينة كوباني والتي علقت فيها صور للشهيدة ناكيهان.

بعد الوقوف دقيقة صمت تحدثت الناطقة باسم مركز جنولوجي في كوباني صديقة خلو وقالت: "في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشهيدة ناكيهان أكارسال نؤكد بأن مقاومة المرأة ستستمر".

وأشارت صديقة خلو إلى أن النظم السلطوية تستهدف الشخصيات الطليعية التي تلعب دوراً بارزاً في تطور المجتمعات. وأكدت أنهم سيستمرون في النضال على خطا الشهيدة ناكيهان وسيحققون حلمها بتطوير الجنولوجي.

بعدها تم عرض سنفزيون عن الشهيدة ناكيهان أكارسال.

ANHA