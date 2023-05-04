استذكار الشهيدة مالدا كوسا في السنوية الرابعة لاستشهادها

أقيمت مراسم استذكار الشهيدة مالدا كوسا عضوة أكاديمية جنولوجيا (علم المرأة)، بحضور ذويها ورفيقاتها في الدرب وزميلاتها في الأكاديمية، بالإضافة إلى عضوات من مؤتمر ستار، على ضريحها بمزار شرجي في مدينة الحسكة، والمزين بصورها وأكاليل من الورود.

وارتقت مالدا كوسا إلى مرتبة الشهادة في 5 أيار من العام 2019، إثر استهداف سيارتها بعبوة ناسفة على الطريق الواصل بين الحسكة وناحية الهول.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة أكاديمية جنولوجيا، روزيف أحمد، كلمة استذكرت في شخص الشهيدة مالدا جميع رياديات ثورة المرأة اللواتي سرن على درب الحرية وكافحن لأجل حرية المرأة.

وأشادت بالشهيدة، قائلة: "الشهيدة مالدا كانت تعمل بشكل مستمر دون كلل، وأحدثت بفكرها العظيم وسيرها الجاد في سبيل تحرير النساء تأثيراً كبيراً على من حولها".

معاهدة إياها بالسير على نهجها ونهج جميع الشهيدات اللواتي ضحين بأغلى ما لديهن في سبيل تحقيق حرية المرأة.

من جهتها أكدت عضوة منسقية مؤتمر ستار، نداء الصالح، أن الشهيدة مالدا كانت في بحث دائم وعمل مستمر فيما يتعلق بحرية النساء، وكانت موجودة في كل مكان لنشر الوعي الفكري حول ما تتعرض له النساء.

واختتمت مراسم الاستذكار بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشهيدة مالدا "عاشت مقاومة المرأة. Jin, Jiyan, Azadî (المرأة، الحياة، الحرية). الشهداء أحياء لا يموتون".

(س س/ م ح)

ANHA