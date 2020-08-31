استذكار الشهيدة ليلى آكري في الحسكة

نظم مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة مراسم استذكار للشهيدة ليلى آكري (فيليز أصلان) عضوة اللجنة القيادية في منظومة المرأة الكردستانية التي استشهدت في غارة جوية على مناطق الدفاع المشروع "مديا" في شهر حزيران الفائت.

وحضر المراسم التي أقيمت في مركز الثقافة والفن بحي المفتي عدد من الأهالي، بالإضافة إلى عضوات المؤسسات المدنية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة ألقتها منسقية مؤتمر ستار في روج آفا هدية شمو، والتي قالت في مستهلها: " الدولة التركية تحاول فرض سياساتها على مجتمعنا من إبادتنا وكسر إرادة شعبنا، وقد حاربتنا تركيا في عفرين، سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، والآن تحاول في حفتانين، وكل ذلك لإبادة الشعب الكردي والقضاء على القومية الكردية".

ومن جانبها قالت عضوة مؤتمر ستار في الحسكة زينب شيتكا " الشهيدة ليلى آكري ضحت بنفسها من أجل الدفاع عن قضيتها وهي العدالة والمساواة التي لا تحملها الدولة التركية لأي من الحقوقيين الذين يدافعون عن العدالة".

وبيّنت زينب " الشهيدة ليلى آكري قاومت العدو التركي في جميع أجزاء كردستان، حيث كانت معروفة بشخصيتها ومقاومتها الكبيرة.

وبتكاتف ووحدة وإرادة الشعب الكردي سيتم النصر على العدو ومنعه من احتلال أراضي كردستان".

وانتهت المراسم بعرض سنفزيون عن حياة الشهيدة ليلى آكري.

(كروب/ م ح)

ANHA