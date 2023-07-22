استذكار الشهيدة جيان تولهدان وإشعال الشموع على ضريحها

يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القياديات في وحدات حماية المرأة (جيان تولهلدان، وروج خابور، وبارين بوتان)، بعد أن تم استهداف السيارة التي كانت تقلهن من قبل طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي على طريق قامشلو-تربه سبيه.

وبهذه المناسبة أشعلت اليوم الشموع على ضريح الشهيدة جيان ،وأضرحة الشهداء في مزار شهداء مقاومة حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، من قبل ذويها وعضوات وأعضاء مجلس عوائل الشهداء ومقاتلين ومقاتلات من وحدات حماية الشعب والمرأة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، تحدثت والدة الشهيدة جيان تولهلدان، آسيا حمو وأرسلت تحياتها إلى القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي.

آسيا أكدت ثقتها بأن رفاق درب الشهيدة جيان تولهدان سينتقمون لها ويثأرون لها ولرفيقاتها الشهيدات.

بعدها أشعلت الشموع في المزار، وتعالت زغاريد الأمهات.

(كروب /سـ)

ANHA