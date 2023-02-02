استذكار الشهيدة فيان صوران في ناحية الهول

يصادف اليوم 2 شباط، الذكرى السنوية الـ 17 لاستشهاد القيادية في وحدات المرأة الحرة - ستار (YJA-STAR) فيان صوران، التي أضرمت النيران في جسدها احتجاجاً على مؤامرة 15 شباط التي حيكت ضدّ القائد عبد الله أوجلان.

المحاضرة تمحورت حول الحديث عن حياة ونضال الشهيدة فيان صوران (ليلى والي حسين)، القيادية في وحدات المرأة الحرة – ستار التي أضرت النار في جسدها في 2 شباط قبل 17 عاماً، احتجاجاً على المؤامرة التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان.

وحضر المحاضرة أهالي الناحية وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني وحزب الاتحاد الديمقراطي.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، تطرقت الإدارية في مؤتمر ستار هبة الله أحمد، إلى الحديث عن مراحل من حياة فيان صوران .

وقالت: "تعرفت الشهيدة فيان صوران عام 1997على حركة الحرية وأدركت أن المجتمع "العشائري" لن يمنح أي حقوق للمرأة لذلك رغبت في الانضمام لحركة الحرية، لتنتسب إلى مدرسة الحياة الجديدة وتعمقت في فلسفة القائد عبد الله أوجلان التي تنير ظلام الليل الدامس".

وأضافت، كانت تعتبر نفسها مسؤولة تجاه انضمام الشباب وتتواصل معهم بشكل دائم وتطلعهم على حقيقة فلسفة القائد التي كانت مصدر ثقة وأمل أمام المحيطين بها.

وأشارت إلى نضالها ضمن حركة التحرر الكردستاني، ومقاومتها أمام أعداء الحرية في سبيل حرية الشعوب والمرأة على وجه الخصوص.

وعن استشهادها، قالت هبة الله، الرفيقة فيان احتجت على المؤامرة بحق القائد أوجلان ولم تقبل الصمت عنها، لذلك أشعلت النار في جسدها عام 2006.

(ع م/سـ)

ANHA