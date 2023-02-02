استذكار الشهيدة فيان صوران في بيروت

مراسم الاستذكار، اقيمت بتنظيم من منسقية مؤتمر ستار ومجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان، وشارك فيها العشرات من أبناء الجالية الكردية.

وبدأت بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشهداء تحدثت بعدها عضوة المجلس العام لـPYD شرفين جودي، التي تطرقت بالحديث عن مراحل حياة الشهيدة فيان ونضالها.

وقالت:" اضرمت النار في جسدها قبل 17 عاماً في 2 شباط، احتجاجاً على المؤامرة التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان".

لتقرئ بعدها بدورها عضوة مجلس الحزب ميادة عربو رسالة الشهيدة فيان التي تركتها، والتي تتحدث فيها عن المؤامرة الدولية، وحديثها لرفيقات ورفاق دربها عن النضال والفداء والوفاء بالوعد.

تعالت بعدها الشعارات التي تحيي المقاومة وتمجد الشهداء.

(سـ)