استذكار الشهيد مام زكي شنكالي في ذكرى استشهاده الثالثة

يصادف اليوم15 آب الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد عضو منسقية المجتمع الإيزيدي زكي شنكالي، الذي استشهد في قصف جوي للاحتلال التركي استهدف سيارته أثناء عودته من مراسم استذكار شهداء قرية كوجو.

هذا وأقام مجلس الإدارة الذاتية في شنكال، اليوم، مراسم استذكار على ضريحه في مزار الشهيدين دلكش وبرخدان في منطقة سردشت بسفوح جبل شنكال.

وشارك في المراسم شخصيات إيزيدية من مختلف نواحي وبلدات القضاء، وقد أكد المشاركون على مواصلة النضال لأجل تحقيق الحرية والديمقراطية لشنكال، متمسكين بمبادئ الشهيد زكي شنكالي التي ناضل من أجلها، حيث كان له دورٌ مهم في السعي لتوحيد صفوف المجتمع الإيزيدي.

(سـ)

ANHA