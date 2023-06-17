استذكار الشهيد فرهاد ووضع الورود في المكان الذي استشهد فيه

أقيمت اليوم مراسم استذكار للشهيد فرهاد شبلي نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالقرب من قرية برلوت بناحية كلاري التابعة لكرميان، المكان الذي استشهد فيه الشهيد فرهاد شبلي، بحضور ممثلي الإدارة الذاتية وأعضاء من حركة آزادي ومجموعة من الوطنيين.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية. ألقت بعدها ممثلة الإدارة الذاتية بإقليم كردستان أفين سويد كلمة أشارت من خلالها إلى أن ثورة روج آفا تحولت إلى شعلة أمل لكل المطالبين بالحرية في كل أنحاء العالم وأشادت بتضحيات الشهداء والشهيد فرهاد شبلي.

وتابعت بالقول: "يوماً بعد يوم تزداد هجمات دولة الاحتلال التركي على الشعب الكردي، حيث صعدت تركيا من مستوى فاشيتها. وكل كردي يطالب بالحرية يصبح هدفاً لهجمات الاحتلال التركي لذلك فإن مسؤولية الوقوف في وجه هذه الهجمات تقع على عاتق كل فرد وكل الأحزاب السياسية".

وباسم حركة حرية المجتمع الكردستاني تحدث هريم محمود خلال المراسم وقال: "هذه الهجمات الإرهابية ليست هجمات عادية بل هي هجمات ضد سيادة وثقافة وأخلاق ودين المجتمع. استذكار الشهداء في هذا المكان تأكيد على أننا لن نتراجع عن النضال ومهما كان الثمن يجب علينا أن نتابع النضال بدون توقف من أجل حرية الشعب الكردي".

كما قرئت خلال المراسم رسائل كل من الحزب الشيوعي الكردستاني ولجنة حرية القائد عبد الله أوجلان. وتم التأكيد أنه على الكرد والأطراف المطالبة بالحرية وضع كل الخلافات جانباً وتوحيد صفوفهم من أجل تحقيق حرية الشعب الكردي وكردستان.

وفي نهاية المراسم تم وضع إكليل من الورود من قبل حركة آزادي وممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في المكان الذي استشهد فيه نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا فرهاد شبلي كما تم إشعال الشموع فيه.

وفي 17 حزيران 2022 قصفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي السيارة التي كان يستقلها فرهاد شبلي بالقرب من قرية برلوت في ناحية كلاري استشهد على إثرها فرهاد شبلي وثلاثة من رفاقه.

(مـ)