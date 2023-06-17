استذكار الشهيد فرهاد ديرك في الرقة

أحيا اليوم أعضاء الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشهيد فرهاد ديرك، الذي استشهد في 17 حزيران 2022.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء ثم ألقيت كلمة باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ألقاها نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي حمدان العبد وقال في مستهلها: "أحييكم تحية الشهداء والمحبة والإنسانية تحية الحرية والكرامة، لشهداء الحرية ".

وأضاف حمدان العبد: "شهداؤنا قدموا أرواحهم من أجلنا فكيف سنكافئهم، تعجز الكلمات عن وصف الشهيد، تعجز الكلمات عن وصف ألم أم الشهيد، واليوم نستذكر شهيدنا الشهيد فرهاد ديرك الذي كان له دور كبير في تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية".

وأشار حمدان العبد "فكل من يعرف الشهيد فرهاد يحس بالحنين إلى رفقته، لقد رحلت عنا جسداً وبقيت معنا روحاً، ونقول لشهدائنا إننا على العهد باقون وسنكمل طريقكم الذي سرتم عليه ونبتعد عن العنصرية لأن الشهيد فرهاد وضع أسس المحبة والحرية والأخوة والعيش المشترك لكل المكونات".

واختتم حمدان العبد كلمته بالتأكيد على أن إرادتهم قوية ولن يستطيع الاحتلال النيل منها بقوله "من يظن أن تركيا باستهدافها القادة ستكسر عزيمتنا فإننا نقول لتركيا ومن يساندها إننا مستعدون لتقديم التضحيات في سبيل حريتنا وعيشنا الكريم".

ومن ثم قام أعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية والمشاركون في المراسم بإشعال الشموع على أضرحة الشهداء في مزار الحكومية.

(م خ/سـ)

ANHA