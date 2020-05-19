استذكار الشهيد أحمد واحياء يوم الشهداء في بيروت

وصادف يوم أمس، 18 أيار، يوم الشهداء " عيد الشهداء "، والذي يعدّ من الأيام التي تحمل معان من الروح الثورية والتقديس لدى أبناء الشعب الكردي.

وبهذا المناسبة استذكر ابناء الجالية الكردية في لبنان، جميع شهداء حركة التحرر الكردستانية، وزاروا ضريح الشهيد سمير أحمد الاسم الحركي أحمد الواقع في منطقة بستا في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكان الشهيد أحمد قد استشهد في عام 1985 أثناء مشاركته في تجهيز أكاديمية الشهيد معصوم قرقماز في لبنان لتدبير مقاتلي حركة التحرر الكردستانية، وينحدر من باكور كردستان، بعد ما انتقلت عائلته واستقرت في لبنان هرباً من ظلم وبطش الدولة التركيا

وخلال ذلك مراسم الاحياء تحدث كلاً من ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان عدنان شخو ورئيسة رابطة نوروز الاجتماعية والثقافية حنان عثمان اللذان استذكرا شهداء الحرية، واكدا أن الشهداء هم من ينيرون الدرب لشعوبهم في سبيل الوصول للحياة الحرة الكريمة.

فيما قالت حنان إن شهادة أحمد كان منعطف تاريخي كبير في تاريخ الكرد في لبنان ، حيث كانت بداية نضوج بذور التضحية والنضال بين صفوفهم.

(سـ)