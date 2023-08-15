تجمع العشرات من أهالي ناحية تل حميس، وأعضاء المؤسسات المدنية، و الأحزاب السياسية في ساحة المصرف الزراعي الواقع غربي ناحية تل حميس للمشاركة، في فعالية استذكار الشهيد معصو قورقماز (عكيد) بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ39 لعيد الانبعاث 15 آب.

بعد الوقوف دقيقة صمت ألقى الإداري في اكاديمية المجتمع الديمقراطي في تل حميس، عبد السلام الجاسم، كلمة تحدث فيها عن النضال المشرف الذي تجسد في شخصية الشهيد عكيد.

كما تحدث عضو مجلس عوائل الشهداء في تل حميس عبدلله السالم خلال الفعالية، واستذكر في كلمته الشهيد عكيد، وهنأ الذكرى السنوية لعيد الانبعاث 15 آب.

وأضاف: "حققت قفزة 15 آب الكثير من الإنجازات، من أهمها تعريف الشباب على هويتهم الحقيقية وهي هوية حب الوطن والدفاع عنه وبذل الدم رخيصاً من اجله".

(م/ح)

ANHA