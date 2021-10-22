استذكار الشاعر والأديب الكردي جيكرخوين عند ضريحه في قامشلو

بمناسبة مرور الذكرى السابعة والثلاثين لوفاة الشاعر والكاتب والسياسي الكردي جيكرخوين، أقيمت اليوم مراسم استذكار له عند ضريحه في الحي الغربي بمدينة قامشلو.

حيث تم استذكاره من قبل العشرات من الكتاب والصحفيين والمثقفين والشعراء ومحبي أدب وأشعار الشاعر جيكرخوين.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت. ثم تم توزيع العدد الأول من مجلة "آرا للأطفال" التي تصدرها شركة آرارات على المشاركين.

وخلال المراسم ألقى رئيس اتحاد الكتاب الكرد في سوريا، قادر عكيد كلمة استذكر فيها الشاعر جكرخوين، ووصفه بأنه شاعر الثورة والعمال ومحبي الفن والثقافة، وألهمت قصائده الكثير من الشعراء والمثقفين، بالإضافة إلى إغناء الفن الكردي بالقصائد التي تحولت إلى أغاني خالدة.

ولفت قادر عكيد الانتباه إلى إحدى مقولات جكرخوين التي باتت مثلاً لدى الكرد وهي "إن لم تتحدوا فستذهبون واحدا تلو الآخر" وقال عكيد: "ونحن ككتّاب علينا أن نتحد أيضاً وأن يتشابك أيدينا لنصبح قوة موحدة تسير على نهج جكرخوين".

واختتمت المراسم بإلقاء عدد من قصائد وأشعار الشاعر الراحل جكرخوين.

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ANHA