استذكار المثقف الكردي مجيد غزي خلال مراسم توقيع كتاب من نتاجه في الحسكة

والمثقف الكردي مجيد غزي، هو أحد الشخصيات الوطنية الكردية، والذي عرف بحبه لجمع الأمثلة لشعبية إضافة لنتاجات له من الشعر الكردي، هذا وتعرض للاعتقال على يد الأجهزة الأمنية التابعة لنظام البعث وتلقى التعذيب على أيديهم لمواقفه الوطنية.

المراسم أقيمت في حديقة القراءة بمدينة الحسكة، وحضرها العشرات من الكتاب والشعراء والمثقفين، وخلالها تحدث عضو اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة محمد طه قاسم ، الذي تطرق لذكر مقتطفات من حيات مجيد وقال :" كان الشاعر والمثقف الكردي مجيد غزي من عائلة وطنية كردية، ونتيجة لسوء وضعه المادي عمل كبائع متجول لعيل أسرته".

وأضاف:" كان له نتاج في الشعر وعرف بحبه لجمع الأمثلة الشعبية الكردية، وتعرض للتعذيب على يد الجهات الأمنية لنظام البعث للكثير من المرات بسبب أشعاره عن القضية الكردية وكردستان".

واستذكاراً له، جمعت عائلته واتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، الأمثلة التي جمعها في كتاب واحد حمل أسم " بيفين زيرين"، ووقعت الكتاب اليوم خلال المراسم، التي القى ضمنها الشاعر عيسى خلو بعض من أشعاره وأمثال شعبية جمعها.

(سـ)

ANHA