استذكار الفنانة الشهيدة مزكين في قامشلو

بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 30 لاستشهاد الفنانة مزكين (غربت آيدن) نظم مركز محمد شيخو للثقافة أمسية فنية شارك فيها العشرات من الأهالي.

بعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الرئيسة المشتركة لحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي في شمال وشرق سوريا سمية محمد كلمة قالت فيها: "لقد أثرت فينا الفنانة مزكين عبر صوتها الأصيل وفنها الذي جسد روح المقاومة، وانتشر صوتها في كافة أنحاء العالم".

وأكدت سمية محمد على الالتزام بنهج الشهيدة مزكين وتخطي كافة الصعاب والعقبات، وأضافت: "يجب أن ننظر إلى فنانينا كمجرد فنانين فقط. لأن الفنان في الوقت نفسه يمارس السياسة وهو ثورة وطليعي لشعبه. وبناء عليه يتطلب منا جميعاً في هذه المرحلة الحساسة أن نصعد النضال والفعاليات لنكون لائقين بالشهداء وقضية الوطن".

تلا ذلك عرض سينفزيون عن نضال وحياة الشهيدة مزكين. كما قرأ الشاعر عدنان إبراهيم قصيدة حول ثورة روج آفا.

واستمرت الأمسية الفنية بتقديم فقرات غنائية وعروض من الرقص الفلكلوري قدمتها كل من فرقة ستيرا زيرين التابعة للهلال الذهبي، وفرقة بوطان وفرقة جودي من مدينة ديرك.

(ك)

ANHA