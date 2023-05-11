استذكار الفنانة الشهيدة مزكين في حلب

أقامت مساء اليوم حركة الهلال الذهبي احتفالية لاستذكار الشهيدة الفنانة مزكين (غربت آيدن (وذلك في منطقة الجبانات الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بحضور أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والمجالس والأحزاب السياسية والأهالي.

وفي البداية اجتمع العشرات من الأهالي وعضوات الهلال الذهبي أمام مركزهم الواقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، وانطلقوا في مسيرة وصولاً إلى مكان الفعالية، في منطقة الجبانات.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء تلاها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في مجلس المرأة لمجلس عوائل الشهداء رمزية صالح استهلتها باستذكار جميع شهداء الحرية وجاء فيها: "كانت الشهيدة مزكين قدوة لجميع المناضلات في الحركة، حافظت على الثقافة والفن الأًصيل للمرأة".

وأردفت رمزية: "نحن مجلس عوائل الشهداء سنحيي ذكرى الشهيدة مزكين حتى الوصول لتحقيق السلام والديمقراطية في جميع أجزاء كردستان".

واختتمت رمزية قائلةً: "ندعم جميع المناضلات في باكور كردستان، بالانتخابات التي ستحقق النصر الأكيد لجميع المكونات في شمال وشرق سوريا وعموم كردستان، وسنجعل من هذا اليوم الثقافي دائماً يوماً لاستذكار الشهداء".

وتخلل الحفل تقديم عروض غنائية من قبل كل من فرقة "الشهيدة فاجين التابعة لحركة الهلال الذهبي " وفرقة "آكري التابعة لمركز جميل هورو للثقافة والفن"، وتمت مشاهدة سنفزيون حول حياة شهداء مركز الثقافة والفن.

(سـ)