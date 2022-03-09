استذكار الفنان محمد شيخو في ذكرى رحيله الـ33 في مقاطعة قامشلو

في كل عام يزور الأهالي، المثقفون، الفنانون و مؤسسات الثقافة ضريح الفنان الراحل محمد شيخو في مقبرة حي الهلالية بمدينة قامشلو في ذكرى رحيله السنوية. اليوم أيضاً زار الأهالي في ساعات الصباح ضريح الفنان محمد شيخو حاملين باقات الورود، كما غنوا بعض أغانيه أيضاً.

ومن جهة أخرى أقامت هيئة الثقافة في منطقة الجزيرة مع اتحاد فناني منطقة الجزيرة مراسم لاستذكار الفنان الراحل محمد شيخو في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو.

شارك في مراسم الاستذكار ممثلون عن الإدارة الذاتية، حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، اتحاد الكتّاب الكرد في سوريا، اتحاد المثقفين في منطقة الجزيرة، عائلة الفنان محمد شيخو ومحبو الفن الكردي.

وخلال المراسم تحدث عضو هيئة الثقافة، عبدالله خلف، باسم هيئة الثقافة واتحاد الفنانين في منطقة الجزيرة. وأكد خلف أن الفنان محمد شيخو جمعهم مرة أخرى في يوم ذكرى رحيله الـ٣٣ وقال:" لقد كنا نبلغ من العمر 10 سنوات عندما كنا نهتف في الشوارع" لن يموت بافي فلك" لأن الفنان محمد شيخو كان صاحب مكانة رفيعة في قلوبنا. في عام 1997 في سري كانيه كنت أستمع مع معلمي من المكون العربي إلى شريط لأغاني الفنان محمد شيخو. سألني المعلم وقتها لمن هذه الأغنية؟ يا لها من أغنية حزينة؟ وعلى هذا الأساس نقول إن أغاني محمد شيخو تجعل المكونات الأخرى تشعر بمأساتنا."

عُرف بعندليب كردستان

تحدث أيضاً عضو حركة المجتمع الديمقراطي، عيد إبراهيم، وبيّن أن الفنان محمد شيخو عبّر عن هموم ومعاناة الشعب الكردي من خلال أغانيه وأنه عرف بـ عندليب كردستان وأضاف قائلاً:" محمد شيخو من الفنانين الذين أثّروا في شعبهم، لذلك مازال حبه مستمراً وحياً في قلب كل إنسان وطني. ونحن نعاهد على مواصلة درب الفنان الراحل محمد شيخو."

كما تحدث أيضاً أخ الفنان محمد شيخو بهاء شيخو وبين أن أخاه كان عبقرياً و جاداً في عمله. لقد أنتج مؤلفات ثرية في وقت قصير وقال:" لقد مضت 33 عاماً على رحيله لكننا نشعر وكأنها الذكرى الأولى لرحيله . لأنه كان يؤلف أغانيه وألحانه بإبداع وعبقرية. لقد كان الفنان محمد شيخو وطنياً بآرائه وفنه وإلى اليوم يتم استذكاره يومياً بأساليب مختلفة."

بعد ذلك قدم أعضاء مركز الثقافة والفن بعض أغاني محمد شيخو. واختتمت المراسم بغناء أغانٍ للفنان محمد شيخو من قبل فرقة محمد شيخو. الفنان عماد خلف، زيوان إبراهيم، أمير رامو، بهاء شيخو وأفين بيزي.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد شيخو فنان كردي من روج آفا ولد عام 1948 وتوفي عام 1989 في قامشلو نتيجة مرض في القلب.

(ر خ)

ANHA