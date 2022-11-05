استذكار الفنان الراحل عدنان دلبرين في قامشلو

ولد الفنان الكردي عدنان دلبرين عام 1956 في قرية ديرصوان في ناحية شرا في مدينة عفرين، وتوفي عام 1999.

وحضر حفل الاستذكار أهالي مدينة قامشلو ومهجري عفرين وأعضاء رابطة عفرين الاجتماعية.

وتحدث عضو رابطة عفرين الاجتماعية، شريف محمد عن سيرة حياة الفنان الراحل عدنان دلبرين، وقال: "غنى أولى أغانيه باسم `Ez keçika Mîdiya me` حول المرأة الكردية. لقد انتشرت أغاني الفنان عدنان دلبرين على مستوى كردستان. وغنى عن الوطن وعن نوروز وغيرها من المواضيع".

كما تضمنت الاحتفالية عرض سنفزيون عن سيرة حياة الفنان عدنان دلبرين، بالإضافة إلى تقديم فقرات فنية قدمتها فرقة جياي كورمينج.

ANHA