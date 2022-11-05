استذكار الفنان عدنان دلبرين في قامشلو

وعدنان دلبرين فنان كردي ولد عام 1956 في قرية ديرصوان في ناحية شرا في عفرين، وتوفي عام 1999.

وحضر حفل الاستذكار العشرات من أهالي مدينة قامشلو ومهجري عفرين وأعضاء رابطة عفرين الاجتماعية.

وتحدث عضو رابطة عفرين الثقافية شريف محمد حول سيرة حياة الفنان عدنان دلبرين، وقال: "غنى أولى أغانيه باسم `Ez keçika Mîdiya me` حول المرأة الكردية. لقد انتشرت أغاني الفنان عدنان دلبرين على مستوى كردستان. وغنى عن الوطن وعن نوروز وغيرها من المواضيع".

كما تضمنت الاحتفالية عرض سينفزيون عن سيرة حياة الفنان عدنان دلبرين. بالإضافة إلى تقديم فقرات فنية قدمتها فرقة جياي كرمينج.

ANHA