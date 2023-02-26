استذكار الدكتور عبد الكريم سكو في السنوية الأولى لرحيله

نظم حزب البارتي الديمقراطي الكردستاني- سوريا، مراسم استذكار في الذكرى الأولى لرحيل سكرتير الحزب، الدكتور عبد الكريم سكو.

وحضر المراسم التي نظمت في صالة جمعية جيان الواقعة بناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو، أعضاء الأحزاب السياسية وممثلين عن الإدارة الذاتية والمنظمات المدنية في المقاطعة.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو المكتب السياسي في حزب البارتي الديمقراطي الكردستاني- سوريا، عبد الباقي سليمان، كلمة أكد خلالها "أنهم في الحزب يجددون عهدهم للراحل عبد الكريم سكو، بمواصلة النضال حتى بناء مجتمع ديمقراطي حر، تتساوى فيه كافة مكونات المنطقة".

من جانبه، ألقى الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، سليمان عرب، كلمة باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أشار فيها إلى أن الراحل، عبد الكريم سكو، كرس حياته لخدمة مجتمعه، وعمل بالتعاون مع الأحزاب السياسية على تأسيس الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية، موضحاً "على الرغم من صعوبة العمل، إلا أن نضاله أصبح تاريخاً وميراثاً للشعب الكردي وباقي مكونات المنطقة".

بدوره، تحدث عضو الهيئة القيادية في حزب الحداثة والديمقراطية، إبراهيم الثلاج، "عن خصال الراحل، عبد الكريم سكو، ونضاله إلى جانب الأحزاب السياسية؛ لبناء سوريا ديمقراطية تعددية جامعة لكافة السوريين".

وأكد على "مواصلة العمل والتصدي لكافة محاولات الدول الاستعمارية الرامية للنيل من إرادة الشعب السوري".

من جهته، ألقى رئيس مكتب حزب المحافظين الديمقراطي، عدنان عزو، كلمة نوه خلالها إلى أن "كارثة الزلزال التي حلت بالمنطقة، كشفت حقيقة ما يجري في سوريا، من خلال منع وصول المساعدات إلى متضرري الزلزال".

معتبراً أن "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والتي عمل الدكتور الراحل عبد الكريم سكو على تطويرها؛ تعد الحل الأمثل لحل القضية السورية".

كما تضمنت مراسم الاستذكار، عرض سنفزيون عن مسيرة حياة الراحل، عبد الكريم سكو، وتلقي برقيات تعزية، من العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، منها برقية عزاء أرسلت من قبل الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم، وبرقية حزب الاتحاد السرياني، وحزب روج الديمقراطي.

وانتهت المراسم، بكلمة ألقيت من قبل سكرتير الحزب البارتي الديمقراطي الكردستاني- سوريا، جوان سكو (الابن الأكبر للراحل)، توجه فيها بالشكر إلى كافة الحضور على دعمهم لوالده، مؤكداً "أنهم عائلة وحزباً مستمريْن بالعمل حتى بناء مجتمع ديمقراطي حر".

(كروب/ي م)

ANHA