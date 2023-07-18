استذكار 92 شهيدة وشهيد في ديرك

شارك في مراسم استذكار 92 شهيدة وشهيد التي نظمت في مركز دجلة للثقافة والفن في مدينة ديرك اليوم، المئات من أهالي ديرك وقراها وأعضاء وعضوات المجالس والمؤسسات المدنية وأسر الشهداء.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بديرك بنفش عبدو، كلمة أشادت فيها بالمقاومة التاريخية التي أبداها الشهداء في سبيل الوصول للحرية وتحقيق الأمن والاستقرار. وأوضحت: "الشهداء ضحوا بأرواحهم في سبيل ضمان مشروع الأمة الديمقراطية وتحقيق الحرية لكافة الشعوب المضطهدة".

وعاهدت في الختام على تصعيد النضال وفق نهج الشهداء حتى تحقيق أهدافهم في الحرية والديمقراطية.

واختتمت مراسم الاستذكار بعرض سنفزيون تضمن صور الشهداء والشهيدات الـ 92.

(ح ر/آ)

ANHA