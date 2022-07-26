استذكار 91 شهيداً في ناحية ديرك

نظم مجلس عوائل الشهداء في ديرك، مراسم استذكار لـ 91 شهيداً من وحدات الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية والكريلا، بمشاركة ذوي الشهداء وأعضاء المؤسسات المدنية وأهالي ديرك ومنطقتي برآف وكوجرات.

وزينت قاعة المركز بصور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء، مع إشعال91 شمعة؛ تخليداً لأرواحهم.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، قرأ بعدها عضو مجلس عوائل الشهداء في ديرك، محمود أحمد سجل الشهداء.

وانتهت مراسم الاستذكار بعدد من الأغاني الثورية، وسط زغاريد الأمّهات والشعارات التي تمجّد الشهداء.

(ع ع/آ)

ANHA